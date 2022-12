No enger staarker Leeschtung huet et d'Lëtzebuergerin ënnert déi Bescht 10 gepackt. Un der Spëtzt gouf et en hollännesche Podium.

Beim Weltcup zu Antwerpen e Sonndeg de Moie gouf et eng hollännesch Victoire vum Fem van Empel, dat mat engem Virsprong vu 34 Sekonnen op d'Landsfra Puck Pieterse. Den hollännesche Podium perfekt gemaach huet d'Shirin van Anrooij, wat mat engem Retard vun 1:12 Minutt iwwert d'Arrivée gefuer war. D'Marie Schreiber koum zu Antwerpen mat engem Retard vun dräi Minutten a 15 Sekonnen op déi staark 9. Plaz. D'Klassement 1 VAN EMPEL Fem 49:10

2 PIETERSE Puck 0:34

3 VAN ANROOIJ Shirin 1:12

4 BETSEMA Denise 1:30

5 VAN DER HEIJDEN Inge 1:45

6 BAKKER Manon 2:14

7 VAN ALPHEN Aniek 2:41

8 VERDONSCHOT Laura 2:48

9 SCHREIBER Marie 3:15

10 CANT Sanne 3:31