Am Cyclissem huet de Marc Cavendish eng nei Equipe, hie wäert dës Saison fir Astana fueren.

De 37 Joer ale Britt huet a senger Karriär bis elo 34 Etappen am Tour de France gewonnen an deelt sech domat de Rekord mam Eddy Merckx. De Cavendish huet domat op d'mannst theoretesch nach ëmmer d‘Chance, de Rekord am Tour de France auszebauen.