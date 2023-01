De Gewënner vum Tour des Flandres vun 2019 hat am Prolog iwwer 5 an en hallwe Kilometer eng Avance vun 8 Sekonnen op den Amerikaner Magnus Sheffield.

Als Drëtte konnt sech den Dän Julius Johansen klasséieren. Um Mëttwoch gëtt eng wallonéiert Etapp iwwer 150 Kilometer gefuer. Bei den Damme war et schonn déi drëtten a leschten Etapp. Hei gouf et en australeschen Triplé. D'Grace Brown, déi sech op Grond vun hirer Etappë-Victoire um leschten Dag och am Generalklassement konnt duerchsetzen, konnt sech hei virum Armanda Spratt an dem Giorgia Williams behaapten. Am General hat d'Damme vun FDJ - SUEZ eng Avance vun 10 Sekonnen op dArmanda Spratt.

A béide Coursse sinn a ware keng Lëtzebuerger Sportler dobäi. D'Courssen an Australien sinn déi éischten an der World Tour an dëser nach jonker Saison.