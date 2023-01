De Spuenier konnt sech virum Britt Simon Yates an dem Australier a Leader am General, Jay Vine, duerchsetzen.

De Spuenier Pello Bilbao huet déi drëtt Etapp vum Tour Down Under am Cyclissem gewonnen, virum Simon Yates aus Groussbritannien an dem Australier Jay Vine, dem Leader am General. Muer geet et op der zweetleschter Etappe iwwer 135 Kilometer ëm déi kleng Stad Willunga am Süde vun Adelaide.