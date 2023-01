Op der 5. a leschter Etapp vum Tour Down Under gouf et eng Victoire fir de Simon Yates.

De Britt konnt sech no 112 Kilometer virun den Australier Jay Vine a Ben O'Connor duerchsetzen. De Vine, dee virun der leschter Etapp de Leader am General war, bleift dat allerdéngs och no dëser. Hie gewënnt den Tour Down Under mat 11 Sekonnen Avance op de Simon Yates. Drëtte gëtt de Spuenier war virun der Etapp Leader a kann sech am Generalklassement mat 11 Sekonnen Avance op de Yates duerchsetzen.Op déi 3. Plaz kënnt de Spuenier Peio Bilbao. D'Top 10 vun der leschter Etapp 1 YATES Simon - Team Jayco-AlUla 02:41:16

2 VINE Jay - UAE Team Emirates ,,

3 O'CONNOR Ben - AG2R Citroën Team 0:02

4 TIBERI Antonio - Trek-Segafredo 0:03

5 BYSTRØM Sven Erik - Intermarché-Circus-Wanty 0:06

6 HINDLEY Jai - BORA-hansgrohe ,,

7 BILBAO Pello - Bahrain Victorious ,,

8 ALEOTTI Giovanni - BORA-hansgrohe ,,

9 SHEFFIELD Magnus - INEOS Grenadiers ,,

10 SCHMID Mauro - Soudal Quick-Step ,, De General 1 VINE Jay UAE Team Emirates 16:07:41

2 YATES Simon Team Jayco AlUla 0:11

2 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 0:27

4 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers 0:57

5 SCHMID Mauro Soudal - Quick Step 0:58

6 O'CONNOR Ben AG2R - Citroen - Team 1:04

7 BYSTRØM Sven Erik Intermarché - Circus - Wanty 1:06

8 TIBERI Antonio - Trek - Segafredo 1:07

9 IZAGIRRE Gorka - Movistar Team 1:13

10 COQUARD Bryan - Cofidis ,,