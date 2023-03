Bei den Damme gouf och d'Course gefuer. No 136 Kilometer fiert Nina Berton bei der Victoire vum Demi Vollering op déi 48. Plaz.

Am Cyclissem gewënnt de Thomas Pidcock vun INEOS de Eendachesklassiker Strade Bianche an Italien. Iwwer 184 Kilometer vu Siena op Siena konnt sech de Britt mat 20 Sekonne Virsprong ob de Fransous Valentin Madouas an dem Belsch Tiesj Benoot duerchsetzen. Lëtzebuerger ware keng um Depart.

Bei den Damme geet d'Victoire un d'Hollännerin Demi Vollering. Sie ka sech am Sprint géint Lotte Kopecky duerchsetzen. Déi 3. Plaz ass fir Kristen Faulkner. D'Nina Berton klasséiert sech mat egem Réckstand vun iwwer 8 Minutten op der 48. Plaz.

D'Klassement vun den Dammen



1. VOLLERING Demi Team SD Worx 3:50:35

2. KOPECKY Lotte Team SD Worx ,,

3. FAULKNER Kristen Team Jayco AlUla 0:18

4. LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ - SUEZ 2:01

5. VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team ,,

6. PIETERSE Puck Fenix-Deceuninck 2:15

7. NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing 2:16

8. LIPPERT Liane Movistar Team 2:27

9. MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma 2:36

10.GEORGI Pfeiffer Team DSM 2:39

D'Klassement vun den Hären



1. PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 4:31:41

2. MADOUAS Valentin Groupama - FDJ 0:20

3. BENOOT Tiesj Jumbo-Visma 0:22

4. COSTA Rui Intermarché - Circus - Wanty 0:23

5. VALTER Attila Jumbo-Visma ,,

6. MOHORIČ Matej Bahrain - Victorious 0:34

7. BILBAO Pello Bahrain - Victorious 1:04

8. GRÉGOIRE Romain Groupama - FDJ 1:18

9. FORMOLO Davide UAE Team Emirates 1:23

10. KRON Andreas Lotto Dstny 1:35