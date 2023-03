De Kevin Geniets ass bei Paris-Nice aktuell de 47. op 1 Minutt an 11 Sekonnen. Um Mëttwoch steet déi éischt Arrivée biergop um Programm.

Fir Paris-Nice steet de Lëtzebuerger komplett am Déngscht vu Gaudu an Démare. Sputt fir eegen Ambitioune gëtt et do keen.

Start an déi nei Saison

Bis Enn 2024 huet de Kevin Geniets e Kontrakt bei Groupama - FDJ. Dëse Wanter huet een an der Ekipp weider seriö an innovativ geschafft. Duerch gutt Resultater an de Klassiker an am Tour de France weess een datt een um richtege Wee ass.

Start an déi nei Saison De Kevin Geniets am Interview

Ambitiounen fir 2023

Den Tour des Flandres, d'Ardenne Klassiker an den Tour de France dierften nees um Programm vum Kevin Geniets stoen. Besonnesch d`Klassiker an deenen d`Ekipp dem Lëtzebuerger un der Säit vu Kung a Madouas e puer Fräiheete gëtt sinn en Zil.

Wat sinn d'Ziler fir 2023? De Kevin Geniets am Interview

Déi 4. Etapp iwwerdroe mir vu 15.25 Auer un.