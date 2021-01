Mam fréiere COSL-President schwätze mir ënner anerem iwwer seng Leidenschaft fir de Sport.

All Méindeg gëtt et am RTL-Podcast "Drëtt Hallschent" eng nei Episod mat Invitéen aus der nationaler an internationaler Sportswelt.

Den Dan Kersch sot rezent bei eis, dass et ee Feeler vun him war, fir an den Exekutiv-Comité vun der Welt-Anti-Dopping-Agence ze goen. Et géif dem Sportminister no an der Wada net ëm d'Saach goen, mee et géif Politik vun de grousse Länner gemaach ginn. Op déi Ausso huet elo de fréiere COSL-President Marc Theisen an eisem Podcast "Drëtt Hallschent - De Sporttallk" reagéiert.

"Ech war iwwer déi Ausso iwwerrascht, well ech de Minister Dan Kersch schonns iwwer Joerzéngte ganz gutt kennen. Well ech weess, dass et ee Kämpfer ass, well ech weess, dass hie sech an all Dossier ganz gutt eraschafft. Op der anerer Säit weess ech och, dass hien den Tëppel op den i setzt. Grad well ech hien esou kennen als Kämpfer-Personnage, sinn ech verwonnert iwwert déi Ausso, well ech mir ëmmer soen: Wann ech eppes kritiséieren, da kann ech dat nëmme vu banne maachen. Wann ech mir dann de Virworf maachen, dass ech an der Wada sëtzen, wann ech dann déi Attitüd hu wéi de Minister dat seet, da misst ech Konsequenzen zéien an eraustrieden. Dat hoffen ech awer net. Ech hoffe just, dass hie sech fir déi Saachen asetzt, wéi hien déi Funktioun ugeholl huet."

Theme sinn awer och d'Wada, d'Olympesch Spiller zu Tokio, d'European Games an d'Spiller vun de klenge Länner.

De komplette Podcast mam Marc Theisen an all déi aner Episode vun "Drëtt Hallschent" fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.

