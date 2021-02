Dës Woch war den FLBB-President eisen Invité am RTL-Podcast Drëtt Hallschent an do goung et ënnert anerem ëm Tokio 2021.

Podcast Drëtt Hallschent Episod 22: Samy Picard

Zanter ronn 6 Méint ass de Samy Picard President vun der Basketfederatioun. De fréiere Profi vun Tréier ass dës Woch den Invité an eisem Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk". An do kuckt hien ënnert anerem op déi éischte Méint vu senger Presidence zeréck.

Déi ware sécherlech net einfach. Wéinst Corona hu musse vill Decisioune geholl ginn. Gëtt weidergespillt, wéi ka weidergespillt ginn? An esou weider. Iwwer Aarbecht konnt sech de Samy Picard net bekloen.

"Aarbecht hu mir ganz vill. Et ass awer net déi, déi ech erhofft hat. Ech hat gemengt, dass ech u puer anere Sujete kéint schaffe wéi just u Corona a Spillplang a probéieren, dat ze geréieren. Mee d'Zäite si wéi se sinn."

Eppes, wat dem Samy Picard um Häerz läit, ass de Basket zu 3. Dee stécht hei zu Lëtzebuerg nach komplett an de Kannerschong. Dat soll sech awer änneren.

"Et ass d'Zil, dass dat eng Kéier ee Championnat gëtt. Dat Flottst um 3 géint 3 ass, dass et mol kee Club muss sinn, fir kënnen Tournoien ze organiséieren. Wa se ënnert eisem Fändel lafen, ziele se och bei der Fiba. An esou kéint een ee Championnat organiséieren."

Een aneren Dada vum Samy Picard ass den Nowuess an der Nationalekipp. Vill Jonker hunn net méi déi richteg Motivatioun, fir an der Nationalekipp ze spillen. Dat huet awer och domadder ze dinn, dass déi jonk Spiller schonns vill Verflichtungen an hire Veräiner hunn.

"D'Konkurrenz vun de Strukturen an de Clibb ass méi grouss ginn. Dat ass schonns een Ënnerscheed zu menger Zäit. Do si professionell Traineren oder Benevollen, déi sech awer esou engagéieren, wéi wann et hiren zweeten Job wier. Déi organiséieren och Tournoien am Ausland. Mir musse mat de Clibb eng Solutioun fannen, wou dat Bescht fir de Spiller erauskënnt. De Spiller däerf net iwwerhëtzt ginn. Dat schlëmmst ass, wa vun zwou Säiten um Spiller gezu gëtt. Dee probéiert, et jiddwerengem gerecht ze maachen. An hie kann am mannsten dofir. Dat schlëmmst, wat kéint passéieren, wier, wa mir doduercher Spiller géife verléieren."

De Samy Picard huet och nach gesot, dass hie géif hoffen, dass d'Clibb hir Finanzen am A hunn. Soss kéint et fir si an den nächste Méint duerch Corona komplizéiert ginn.

