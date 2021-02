Dës Woch war de fréiere Profispiller eisen Invité am RTL-Podcast Drëtt Hallschent.

All Méindeg gëtt et am RTL-Podcast "Drëtt Hallschent" eng nei Episod mat Invitéen aus der nationaler an internationaler Sportswelt.

Podcast "Drëtt Hallschent" Episod 23 mam Robert Mann

De Lëtzebuerger Badmintonspiller huet rezent seng Proficarrière un de Nol gehaangen an spillt elo nach just hei am Land. Donieft goung et och ëm de Stellewäert vum Badminton.

Podcast Robert Mann / Resumé Jeff Kettenmeyer

De Robert Mann ass siwefache Lëtzebuerger Champion an huet déi lescht 5 Titelen hannertenee gewonnen. 2015 huet hien de Schratt als Profi gewot, datt et no 5 Joer nees eriwwer wier, war virauszegesinn an och geplangt.

"Mir war et kloer, datt ech dat net éiweg kéint maachen, well mat 30 eréischt Profi ze ginn, do hale verschidde Spiller scho bal op. Ech wollt et awer onbedéngt probéiere bis Tokio 2020 an dat wier da meng Period gewiescht. An dofir hunn ech och schonns déi lescht Zäit gekuckt wat ech kéint no menger Proficarrière maachen."

Donieft goung et mam Robert Mann och em de Stellewäert vum Badminton hei am Land. Gréisstendeels bléift d'Sportaart ënnert dem Radar.

"Déi lescht Jore gëtt et awer besser, do huet sech eppes entwéckelt. Et huet vill domat ze dinn, wéi een d'Sportaart no bausse wéisst, an do hunn ech eng kloer Meenung dozou. Et gëtt och een Aarbechtsgrupp fir d'Saach ze verbesseren. Wann een zum Beispill d'Landesmeeschterschaft hëlt, do ass et esou, datt dat quasi ofleeft, wéi een normalen Tournoi an et awer den Event vum Joer sollt a misst sinn."

De komplette Podcast mam Robert Mann an all déi aner Episode vun "Drëtt Hallschent" fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.

RTL Podcasts abonnéieren