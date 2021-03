Dës Woch ass d'Liichtathletin eis Invitée am RTL-Podcast Drëtt Hallschent.

Dës Woch ass d'Vera Hoffmann Invitée an eisem Podcast „Drëtt Hallschent de Sporttalk“. D'Mëttelstreckeleeferin war virun der Europameeschterschaft zu Torun a Polen bei eis op Besuch. Déi 24 Joer al Studentin an der Sportwëssenschaft huet erzielt, firwat et bis elo dacks an der Wantersaison net esou gutt bei hir gelaf ass, a wéi hir éischt Renconter mat der Däitscher Liichtathletik-Star Konstanze Klosterhalfen ausgesinn huet.

Bis d'Europameeschterschaft d'lescht Woch zu Torun, war d'Vera Hoffmann ganz gutt ënnerwee. Dunn a Polen ass et bei hir, genee wéi och bei deenen 3 anere Lëtzebuerger Liichtathlete Bob Bertemes a Charel Grethen iwwer 1500 Meter, an Bob Bertemes am Bommstoussen, net esou gaange wéi erhofft. Déi Jore virdrun huet sech d'1500-Meter-Spezialistin och schonn dacks am Wanter méi schwéier gedoe wéi am Summer, och wann d'EM elo vläicht net direkt eppes domat ze dinn hat

Vera Hoffmann: Am Wanter ass dat Ganzt op 2 Méint limitéiert an et muss e vum Training direkt an der Course seng bescht Performance kënnen ofruffen. Jo an dat ass fir mech dacks de Problem well ech net genuch Coursen an de Been hunn fir wierklech esou ze kommen wei ech am Summer komme kann.

De Choix fir sech op d'Mëttelstrecken, a virun allem op d'1500 Meter ze konzentréieren, huet d'Vera Hoffmann geholl, wéi si op 7ième zu Dikrech am Lycée war.

Vera Hoffmann: An ech hu mech dunn deem Grupp ugeschloss, an duerch déi Gruppendynamik an meng Trainerin Maria Pazos, hunn ech den Ureiz kritt, méi Spaass drun zu hunn, a mäin Talent entdeckt ginn ass.

An Däitschland ass d'Konstanze Klosterhalfen de grousse Stär deen um Liichtathletik himmel opgeet. D'Mëttel- an d'Laangstreckespezialistin ass mat 24 Joer, genee esou al ewéi d'Vera Hoffmann. D'FLA-Athletin huet d'Klosterhalfen dann och scho getraff.

Vera Hoffmann: Jo fir déi éischte Kéier richteg bewosst sinn ech bei der U-23 EM-Course a Polen géint hatt gelaf. Ech hat natierlech näischt mam Ausgang vun der Course ze dinn, wéi hatt. Duerch meng Studien zu Köln sinn ech och scho mam DLV, dem Däitschen Liichtathletikverband an den Héichtentraining mat him gaangen.

D'Klosterhalfen ass jo och an deem ëmstriddenen Trainingsgrupp zu Portland an den USA. D'Vera Hoffmann ass awer der Meenung, datt, wat den Dopping ugeet, een un dat gutt am Mënsch soll gleewen, esoulaang et keng aner Beweiser ginn. Grousst d'Zil fir d'Lëtzebuerger Mëttelstreckeleeferin sinn d'Olympesch Summerspiller an 3 Joer zu Paräis.

