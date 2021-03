Dës Woch ass d'Tennisspillerin eis Invitée am RTL-Podcast Drëtt Hallschent.

D'Lëtzebuerger Tennisprofi preparéiert sech den Ament op hire Comeback no der Baby- a Coronapaus.

No engem Joer ouni Tennis-Competitioun duerch d'Covidpaus an awer och d'Gebuert vum zweete Kand probéiert d'Mandy Minella elo nees op der Tennis-Tour Fouss ze faassen. Den Ament ass si voll am Training a probéiert, hire Kierper sou gutt wéi méiglech op d'Tournoie vu Mëtt Abrëll virzebereeden.

„Jo den Ament sinn ech nach wäit ewech vu menger aler Form. Ech muss nach vill opbauen, virun allem d'Bauchmuskulatur, mä och soss d'Muskelen, déi fort gaange si wéinst der Schwangerschaft. An den Alter mécht et och net méi einfach. Ech sinn awer iwwerzeegt, datt ech nees kann eng gutt Form opbauen an d'Experienz hëlleft och vill, well ech elo a mengem Alter besser mam Stress kann ëmgoen, wéi nach am Ufank vu menger Karriär.“

Am Verglach zu den Hären di sech d'WTA an hir Toppspillerinne wat d'Bild no baussen ugeet méi schwéier. Bei den Häre sinn zanter Jore kloer Aushängeschelder wéi Federer, Nadal an Djokovic do, bei den Dammen ass et wuel d'Serena Williams, mä hannendru wiesselt dacks d'Weltspëtzt.

„Jo dat stëmmt schonn, et gi vill méi Ännerunge bei de Fraen, well sou Nimm wéi Sharapowa a Clijsters feelen. Mir brauchen esou Spillerinnen, well dat trotz hirem Alter déi sinn, mam Serena Williams, déi d'Leit wëlle kucken. Bei de Männer hu se d'Chance, déi Toppspiller ze hunn, an da kënnt nach dobäi, datt si och déi jonk Spiller wéi Tsitsipas an Zverev besser vermaarten.“

