Dës Woch ass den FLF-President eisen Invité am RTL-Podcast Drëtt Hallschent.

Dës Woch ass de Paul Philipp Invité an eisem Podcast „Drëtt Hallschent, de Sport-Talk“. Mam FLF-President ass ënnert anerem ëm de neie Stadion, an d'Matcher géint de Qatar gaangen

De komplette Podcast mam Paul Philipp fannt Dir op RTL Play.

E Mëttwoch spillt déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp zu Debrecen an Ungarn e Frëndschaftslännermatch géint de Qatar. D'Qatarie sinn als Organisateur vun der nächster Weltmeeschterschaft als Gaascht an de Grupp A vun der europäescher Qualifikatioun gesat ginn. An deem Grupp sinn eben och d'Rout Léiwen an dofir eben och dee Match. Ma an de leschte Wochen war ënnert anerem ze héieren, datt eng 6.500 Aarbechter am Qatar beim Bau vun de Stadie fir d'WM ëm d'Liewe komm solle sinn. Länner wéi Norwegen wëllen d'WM elo esouguer boykottéieren, dozou de President vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun Paul Philipp:

Drop hiweise soll ee schonn, mä dann soll een och d'ganzt Joer drop hiweisen, an net just, wann esou eng Ekipp bei eis op Besuch kënnt. Wirtschaftlech Relatioune ginn et och an déi sinn enorm, an da solle mir op eemol net géint si spillen.

Dann ass et och déi grouss Fro, wéini kënnen d'Rout Léiwen am neie nationale Futtball- a Rugybstadion spillen. Am Stater Gemengerot Ufank Mäerz hat d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer jo matgedeelt, datt den informatesche Reseau duerch eng Faillite vun enger Firma nach net en place wär. Vill Metere Kabel misste nach gezu ginn. Et sinn mëttlerweil Stëmme ze héieren, déi soen, datt de Stadion eréischt am Hierscht, an esouguer eréischt d'nächst Joer am Fréijoer prett wär fir en internationale Match dran ze spillen:

Mir ginn dovun aus, Rumeuren muss ee kucken, ass awer verständlech, well et sech ëmmer nees erauszögert, mä mir ginn dovun aus, fir e Géigner ze fanne fir Ufank Juni heiheem ze spillen, an fir dee Match am neie Stadion ze spillen, an deen Dag esouguer den neie Stadion anzeweien.

An der Futtballschoul vun der FLF gëtt et jo och e Wiessel un der Spëtzt. Den Manu Cardoni iwwerhëlt vum Reinhold Breu. De Paul Philipp wënscht sech am neie Staff awer net nëmme fei Jongen, ma och Querdenker, am Fong awer eppes, dat den FLF-President selwer jo net esou gär huet.

3. Hallschent mam Paul Philipp / Resumé Franky Hippert

All d'Episode vun "Drëtt Hallschent" fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.

RTL Podcasts abonnéieren