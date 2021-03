Dës Woch ass den President vun der Vëlosfederatioun eisen Invité am RTL-Podcast Drëtt Hallschent.

De Rich Simon an de Jeff Kettenmeyer hu mam President vun der Vëlosfederatioun ënnert anerem iwwer déi komplizéiert Situatioun wéinst der Coronakris geschwat. Do dernieft war awer och nach de Vëlodrome een Thema an de Camille Dahm huet och verroden, fir wie säin Häerz am Futtball schléit.

Drëtt Hallschent Episod 28 mam Camille Dahm

All d'Episode vun "Drëtt Hallschent" fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.

RTL Podcasts abonnéieren