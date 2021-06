Dës Woch ass de Philippe Harles Invité an eisem Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

Zanter dem 12. Mee 2021 ass hien nom Eugène Berger an Philippe Perlia deen drëtte Lëtzebuerger, deen um Sommet vum Mount Everest war.

Mam Franky Hippert a Jeff Kettenmeyer huet hien iwwert seng Andréck um héchste Punkt vun der Welt geschwat, wéi et iwwerhaapt zu der Aventure koum an wéi et mam Stau Richtung Sommet ausgesäit.

Donieft geet et awer och ëm d'Hygiène an de Bierger a wéi een sech op esou een Exploit muss virbereeden.

Drëtt Hallschent Episod 38: Philippe Harles

