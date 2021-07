Dës Woch ass d'Claire Faber Invitée an eisem Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

D'Haaptthema ass de ganz schwéieren Accident, deen d'Coureuse virun 2 Méint hat a bal mat hirem Liewe bezuelt huet.

An deem Kontext schwätze mir och iwwer den allgemenge Respekt, deen ee vis-à-vis vun deem anere soll am Stroosseverkéier hunn.

Een anert Thema ass den Ënnerscheed, deen et am Dammen- an am Häre-Vëlossport gëtt.

Drëtt Hallschent Episod 40: Claire Faber

All d'Episode vun "Drëtt Hallschent" fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.

