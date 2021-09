Dës Woch ass de Charel Grethen an eisem Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

De Charel Grethen ass dee Lëtzebuerger Sportler, dee mat deem beschte Resultat vun den Olympesche Summerspiller vun Tokio nees Heem koum. Den 12. vun Tokio2020 iwwer 1.500 Meter ass dës Woch Invité an eisem Podcast "Drëtt Hallschent de Sporttalk".

De Charel Grethen war an d'japanesch Haaptstad gereest, fir op d'mannst an d'Halleffinall iwwer 1.500 Meter ze kommen. Dat ass dem Liichtathlet vum CSL och gegléckt. Dunn an där Halleffinall huet de Charel Grethen säin eegene Lëtzebuerger Rekord mat enger Zäit vun 3 Minutten 32 Sekonnen an 86 Honnertstel pulveriséiert. "Dat ass einfach verréckt, fir dee Moment esou eng super Course ze lafen", esou de Charel Grethen.

Et ass gewosst, datt de Mëttelstreckeleefer ganz dacks alles aus sech eraushëlt: "Erstaunlecherweis hunn ech mech dee Moment net iwwerginn."

De 29 Joer ale Liichtathlet huet zu Tokio dee Moment d'Euphorie hei am Land scho matkritt: "Wichteg ass Recuperatioun, gutt schlofen, awer ech hunn et scho matkritt."

De Mëttelstreckeleefer Charel Grethen ass deen éischte Lëtzebuerger Sportler nom Josy Barthel 1952 zu Helsinki, deen et an den Olympesche Summerspiller bis an d'Finall gepackt huet. Dobäi war seng Karriär virun zwee Joer duerch eng Blessur gebremst ginn: "Jo 2019 sinn ech un der Achillesseen operéiert ginn a konnt eng Zäit net trainéieren."

Lo e Freideg war de Charel Grethen beim prestigiéisen Diamond League Liichtathletikmeeting "Memorial Van Damme" zu Bréissel iwwer 1.500 Meter mat enger 3,34-er Zäit op déi staark 8. Plaz komm.

Drëtt Hallschent Episode 41: Charel Grethen

All d'Episode vun "Drëtt Hallschent" fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.

