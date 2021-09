Dës Woch ass de Leandro Barreiro an eisem Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

De Leandro Barreiro ass aktuell ee vun de gréissten Talenter am Lëtzebuerger Futtball. Den 21 Joer ale Profi vum FSV Mainz 05 huet mëttlerweil 52 Matcher an 2 Goler an der éischter däitscher Bundesliga um Compte stoen. Den FLF-Nationalspiller, deen dës Woch Invité an eisem Podcast "Drëtt Hallschent de Sporttalk" ass, huet fir säi jonken Alter scho grouss Maturitéit.

Drëtt Hallschent Episod 42: Leandro Barreiro

De Leandro Barreiro huet de Futtball zu Ierpeldeng geléiert spillen. Säi grousst Virbild ass de Cristiano Ronaldo. Besonnesch bei der Hygiène de Vie spillt de portugisesche Superstar eng wichteg Roll fir de 26-fache Lëtzebuerger Nationalspiller:

"Dat ass ganz wichteg fir mech, fréi schlofe goen, ech passen op wat ech iessen, an deene mech och ëmmer no all Training. Dat huet schonn ugefaangen, wéi ech bei der FLF bei der U-13 war."

D'Rout Léiwen hu mëttlerweil zwee Matcher am neie Stadion op der Cloche d'Or gespillt. Et ass villes sécherlech besser wéi am ale Josy Barthel op der Arelerstrooss, awer net alles, fënnt och de Leandro Barreiro:

"Wann een erakënnt, kéint ee mengen et wär een an engem Spidol. D'Gäng fir bei d'Kabinne si wäiss. Et versteet een awer, datt elo nach net alles konnt fäerdeg sinn. Ech hoffen awer, datt nach méi Faarf erakënnt, esou wéi d'Sëtzer vun de Spectateuren, dat ass ganz flott."

D'lescht Saison huet Mainz et in extremis gepackt, fir an der éischter Bundesliga ze bleiwen. No der Allersronn a just 7 Punkten aus 17 Matcher huet et ganz schwaarz fir de Leandro Barreiro a seng Matspiller ausgesinn:

"Dat war bis elo dat schlëmmst a menger Karriär, och wann déi nach net esou laang ass. Den Drock war vun alle Säiten enorm."

De Leandro Barreiro huet och nach gesot, datt hie léiwer op der 8 wéi op der 6 spillt. Mat senger extrem professioneller Astellung ass Mainz awer sécherlech just eng Tëschestatioun an der Karriär vum grousse Lëtzebuerger Futtballtalent.

