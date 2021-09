Dës Woch ass de Ben Gastauer an eisem Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

Den Tour de Luxembourg ass e Samschdeg op een Enn gaangen. An domadder och déi professionell Karriär vum Ben Gastauer. Mat 33 Joer hänkt hie säi Vëlo un de berüümten Nol. Dës Woch ass hien den Invité am RTL-Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

An an deem geet natierlech och rieds iwwer den Tour de Luxemburg. De Ben Gastauer ass frou, datt hie seng leschte Course konnt op Lëtzebuerger Buedem fueren. Dobäi hat hien ëmmer am Kapp, datt et déi leschte Kilometer an enger Course fir hie sinn.

"Ech hunn dat wärend der ganzer Woch am Tour de Luxembourg realiséiert. Et war awer ee flotten Ofschloss. Vun Dag zu Dag ass et awer méi reell ginn. Et war ee flotten Ofschloss an der Stad. Mir hu mat der Famill bësse gefeiert. Et ass mir schonns bewosst, datt et mam Vëlossport elo eriwwer ass an datt een neit Liewen ugeet."

De Ben Gastauer ass ënnert anerem mat der Vuelta, dem Giro an natierlech dem Tour de France 13 grouss Tier gefuer. Hie weess, wat et heescht, op schwéierem Terrain ënnerwee ze sinn. A fir den Ofschloss krut hien hei am Tour de Luxembourg nach eng Kéier ee ganz schwéiere Parcours zerwéiert.

"Ech krut keng Kaddoe gemaach. Et war eng schwéier Streck, awer och eng schéin, déi et a sech hat. Den éischten Dag hat ech meng Zweiwel. ob ech et géif packen, fir duerchzekommen. Schlussendlech ass et awer vun Dag zu Dag besser gaangen an d'Ekipp huet mech motivéiert, fir bis de leschten Dag weiderzemaachen."

Den Tour de Luxembourg war dëst Joer extrem schwéier. Beim Ben Gastauer an och dem Rescht vum Peloton ass hien awer gutt ukomm.

"No der Course hu mir ënnert de Coureure geschwat, datt déi zwee Bridder eis kee Kaddo maachen. Schlussendlech waren d'Coureuren awer frou mat der Course. Et war ganz gutt organiséiert. Et war och eng spannend Course. Vun dohier war et tipptopp."

Am Podcast erzielt de Ben Gastauer ënnert anerem och nach iwwer seng schéinsten Zäit a wat hie sech fir déi nächste Jore virgeholl huet.

Drëtt Hallschent Episod 43: Ben Gastauer

