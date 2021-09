Dës Woch ass de Victor Bettendorf an eisem Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

Dës Woch ass de Victor Bettendorf eisen Invité. De Sprangreider war dëse Weekend bei de Réiser Päerdsdeeg am Asaz a stoung do dem Rich Simon Ried an Äntwert. Hien ass aktuell ee vun de beschte Lëtzebuerger Sprangreider. Am Podcast huet hien ënnert anerem erzielt, wéi hie bei de Reitsport komm ass.

"Mäi Papp a mäi Grousspapp hate schonns ëmmer eng Päerdszuucht. Dat sinn awer bestëmmt scho 50 Joer hier. Ech si mat Päerd opgewuess. Ech hunn awer och Basket an e bësse Golf gespillt", sou de Victoir Bettendorf.

Déi logesch Suite war, datt de Victor Bettendorf vum Hobby Reider op déi professionell Schinn gaangen ass: "Well ech Stonne ginn hunn, well ech Päerd a Berëtt geholl hunn. Iergendwann hunn ech mech du selbststänneg gemaach an ech wollt domadder meng Sue verdéngen."

Am Reide ginn et vill Disziplinnen. Fir de Victor Bettendorf war awer séier kloer, datt fir hie just d'Sprangreiden a Fro géif kommen. Dofir goufen et e puer Grënn: "Et ass eng an enger Komplizitéit mat sengem Päerd. Et ass eng Sportaart, déi extrem vill Opwand freet, fir duerno u sech just 60 Sekonnen ofzeliwweren, déi mir awer iwwer Joren trainéieren. Et ass mat engem 100-Meter-Laf ze vergläichen."

Dem Victor Bettendorf säi grousst d'Zil ass et, eng Kéier bei Olympesche Spiller mat dobäi ze sinn.

