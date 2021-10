Dës Woch ass d'Kimberly Nelting an eisem Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

D'Karateka erzielt ënnert anerem iwwert een Zukunftsdram an awer och iwwer déi Zäit nom Weltmeeschtertitel bei de Juniorinnen an den Europameeschtertitel bei den U21.

Viru 4 Joer gouf d'Kimberly Nelting Weltmeeschterin bei de Juniorinnen. Bis dohinner konnten déi allermannst eppes mat deem Numm ufänken. Vun engem Dag op deen anere stoung d'Karateka du mat 17 Joer an der Ëffentlechkeet. Dat war fir déi jonk Sportlerin eng schéin Zäit, gläichzäiteg awer och eng ganz komplizéiert.

"Et ware mega vill Erwaardungen u mech an ech wousst net, ob ech déi kéint erfëllen. Ech hat schonns bësse Problemer, domadder ëmzegoen. Ech hu laang gebraucht, dat ze acceptéieren. Och mat deem Drock. Et kritt een oft gesot; Weltmeeschterin, elo muss een alles gewannen. Mee am Fong fänkt alles nees vun Null un. Virun allem am Kampfsport ass dat. Mol gewënnt deen een an dann deen aneren. Ech hu schonns ee Joer gebraucht, fir domadder eens ze ginn."

Nom Weltmeeschtertitel ass d'Kimberly Nelting an ee klengt Lach gefall. Ënnert anerem ass och de groussen Dram vun den Olympesche Spiller geplatzt. Elo am August huet d'Karateka awer nees grouss opgetrompt an ass mam U21-Europameeschtertitel aus Finnland zeréckkomm. Vun elo u muss d'Kimberly Nelting bei de Seniorinnen untrieden. Parallel dreemt hatt awer nach vun enger anerer Karriär, nämlech déi vun der Schauspillerei.

"Zanter datt ech kleng sinn, interesséiert mech dat. Mee et denkt een net drun, fir et ze maachen. Et huet een all Dag Training, et ass seriö. D'Schauspillerei ass eppes ganz anescht. Ech hu Kontakt mam Steve Karier. Ech schwätze mat him doriwwer, wéi een dat kéint maachen. Ob een do an eng Schoul muss goen? Ech hunn natierlech keng Erfarungen doranner. Ech wëll nach eppes aneschters maachen a mir net iergendwa soen, datt ech et net probéiert hunn."

Am Podcast erzielt d'Kimberly Nelting awer och nach wéi schwéier d'Zäit no der Iwwerschwemmung am Juli war.

Drëtt Hallschent Episod 45: Kimberly Nelting

