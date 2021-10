Dës Woch sinn de Jean Schiltz an de Maître Jean-Jacques Schonckert an eisem Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

De Jean Schiltz an de Maître Jean-Jacques Schonckert ware 16 Joer laang am Verwaltungsrot vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun un der Säit vum FLF-President Paul Philipp. Zanter elo ronn engem Joer sinn déi zwee awer net méi am CA. De Maître Schonckert hat sech net méi opgestallt. De Jean Schiltz war net méi erëm gewielt ginn.

De Paul Philipp ass elo zanter 17 Joer un der Spëtzt vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun. Dacks gëtt jo gär duergestallt, wéi wann et eng "Diktatur Philipp" wär. Dat ass awer guer net de Fall, seet de fréiere Vizepresident vun der FLF, de Maître Jean-Jacques Schonckert:

Et ass de Konsensus, Konn-Zesummen, Senus-Sënn. Mir hu bis op 1 Kéier ofgestëmmt. Fir de Rescht ware mer eis all Kéier eens.

Podcast Drëtt Hallschent: J-J Schonckert & Jean Schiltz

Am Géigesaz zum Maître Schonckert hat sech de Jean Schiltz viru ronn 12 Méint awer um Kongress vun der FLF nees gemellt, fir an de Verwaltungsrot ze kommen. Déi fréier riets Hand vum Paul Philipp huet eng Erklärung, firwat et a sengen Aen net méi duergaangen ass, fir nach emol gewielt ze ginn, de Jean Schiltz:

Et ass déi ganz Saach mam Corona komm. An du koum déi Affär mat Op- an Ofstig, an du koum de President vun Hueschtert bei mech, de Jacques Wolter, an huet gesot, sou a sou, dat kéint net sinn, datt mir bei 14 bleiwen an du sot hien, datt Hesper a Wolz sech scho verstäerkt hätten a si da géifen erausfalen, an hie wollt, datt ech eppes géif maachen. Ech hunn do gesot, ech wär fir de ganze Futtball do, an du huet hien hinne gesot; de Schiltz wär géint d'BGL-Ligue, dunn hunn déi mech natierlech net méi gewielt.

An eisem Podcast gi mer awer och vill Anekdoten aus deene leschte 16 Joer gewuer. Zum Beispill, wéi et an der Verwaltungsrotssitzung gaangen ass, op där decidéiert gouf, datt de Luc Holtz Successeur vum Guy Hellers als Nationaltrainer géif ginn, a wéi lëschteg et heiansdo op de Banqueten am Ausland virun engem Lännermatch ofleeft.

All d'Episode vun "Drëtt Hallschent" fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.

