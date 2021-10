Dës Woch ass de Gil Linster an eisem Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

An der Formel 1 war e Sonndeg de Grousse Präis vun den USA, wou et eng Victoire vum Hollänner Max Verstappen op Red Bull gouf. Net an der Formel 1, ma am Nascar wëll de Gil Linster sech an de States etabléieren. De 27 Joer ale Lëtzebuerger, deen dës Woch Invité an eisem Podcast "Drëtt Hallschent de Sporttalk" ass, wëll deen éischten Europäer ginn, deen et an dëser extrem populärer amerikanescher Automobilsport-Serie als Profi packt.

"Drëtt Hallschent" mam Gil Linster / Franky Hippert

De Gil Linster huet am Alter vu 6 Joer mam Karting ugefaangen, éier et mat 15 mam VW Polo Cup weider gaangen ass. 2017 gouf et dunn éischt Kontakter mat der Nascar-Serie an Europa bei enger italienescher Ecurie. "Et huet elo 9 Joer, dat Championnat, wou Nascar Amerika hannendrun ass. Wéi ech dunn deen Test gefuer sinn, hunn ech 2 Joer d'Chance kritt, Nascar Europa ze fueren. D'Geschicht ass ëmmer verkaf ginn als den "european underdog". Dunn hunn ech eng Persoun kenne geleiert, déi mech mat an den Oval an Holland geholl [huet]."

Virun 2 Joer ass et dunn iwwert den Atlantik gaangen an de Gil Linster wollt an den USA duerchstarten. D'Covid-Pandemie huet de Lëtzebuerger Automobilsportler awer elo emol ausgebremst.

Dat grousst Zil vum 27 Joer ale Nascar-Pilot ass a bleift et, sech an den USA als éischten Europäer duerchzesetzen. "Nascar ass e bësse wéi eng Community. Fir als Europäer hinzekommen, do muss een e richtege Businessplang hunn. Ech hunn zwee Manager an dräi Affekote fir mech schaffen, fir all d'Pabeieren zesummenzekréien, fir d'Sponsorskontrakter an esou weider."

Wat de Budget fir d'nächst Saison ugeet, läit de Lëtzebuerger Pilot bei ronn 1,5 Milliounen Euro. Speziell am Nascar ass och hautdesdaags nach ëmmer, datt de Pilot virun all Course vu senge Mecanicien "Äddi" gesot kritt. Fir de Gil Linster ass dat net anescht.

