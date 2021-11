Dës Woch ass de Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Invité am Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

Mam Luc Holtz hu mer ënnert anerem driwwer geschwat, wéi hie mat Kritik ëmgeet a wat zu Monnerech an der FLF-Futtballschoul den nächste Schratt muss sinn, fir datt déi bescht Lëtzebuerger Jugendnationalspiller nach besser ginn.

An der Weltmeeschterschaftsqualifikatioun, déi lo virun 2 Wochen op en Enn gaangen ass, hunn d'Rout Léiwen 9 Punkte gesammelt, dat ass déi bescht WM-Campagne bis elo an der Geschicht vun der Lëtzebuerger Futtballnationalekipp. An der leschter Partie heiheem géint Irland gouf den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz nawell ferm kritiséiert, firwat hien de Sebastien Thill, deen an der Champions League mat sengem Veräin Sheriff Tiraspol géint Real Madrid a géint Inter Mailand allkéiers e Gol geschoss hat, net vun Ufank u gespillt huet an eréischt an der 85. Minutt agewiesselt gouf.

"Ech wëll betounen, datt mir Trainer och alleguerte Mënsche sinn. Sou wat elo d'Situatioun mam Seba ugeet, mir spille ganz dacks mat 3 zentrale Mëttelfeldspiller, wou de Kiki Martins, respektiv de Leo Barreiro gesat sinn, sou da bleift nach eng Plaz op an do hunn ech missen de Choix treffen tëscht dem Seba a sengem Brudder Oli."

An de leschte 25 Meter wëll de Luc Holtz an Zukunft mat senger Ekipp méi effikass ginn. Fir datt an Zukunft nach ëmmer méi Lëtzebuerger Jugendnationalspiller nach ëmmer besser ginn, huet den FLF-Nationaltrainer eng Saach am Kapp, déi an der Futtballschoul zu Monnerech ëmgesat misst ginn.

"Fir mech perséinlech, wa mer do wëllen un den internationale Level kommen, da gëtt et fir mech just ee Wee, dat ass, datt d'Jugendspiller komplett an déi Strukturen zu Monnerech erageholl ginn. Ech weess awer och, datt dat e ganz heikelt Thema ass, well d'Veräinstrainer, respektiv d'Dirigenten, mengen, et wéilt een hinnen de Spiller ewechhuelen. Mä wann een den Interêt op deen eenzele Spiller leet, ass dat fir mech deen eenzege Wee."

Wat d'Infrastrukture vun der Futtballschoul zu Monnerech uginn, muss och eppes geschéien, wann een de Gruef mat den auslännesche Centres de Formation net ze grouss gi wëll loossen, esou de Luc Holtz, fir deen awer d'Qualitéit vum Trainer nach ëmmer dat Wichtegst ass, fir d'Spiller besser ze maachen. Wat den ominéise Mantel vum FLF-Coach ugeet, kéint dee fir de gudden Zweck versteet ginn.

Drëtt Hallschent Episod 53 Luc Holtz

