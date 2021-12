Dës Woch ass déi fréier Proficyclistin eis Invitée am Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

Déi fréier Profi Coureuse, schafft haut als Sportsproff an ass och Presidentin vum Schëfflenger Vëlosclub. Si mécht sech ënnert anerem Gedanken, datt ëmmer méi Kanner net richteg léiere Vëlo fueren. Do der nieft ass Si der Meenung, datt bei eis am Land net genuch fir den Damme Cyclissem gemaach gëtt.

Drëtt Hallschent: Episod 55 Nathalie Lamborelle

De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.