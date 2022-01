Fir den Optakt vum neie Joer vum Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk" ass den Dan Kersch dës Woch Invité.

Hien ass nach bis e Mëttwoch offiziell Aarbechts- a Sportminister an gëtt da béid Posten un de Parteikolleeg Georges Engel of.

Den Dan Kersch huet mam Rich Simon a Jeff Kettenmeyer iwwert déi lescht 3 Joer geschwat, déi gréisstendeels vun der Pandemie an den domat verbonnene Covid-Mesuren dominéiert goufen.

Donieft goung et awer och ëm d‘Enttäuschung, déi hien am Exekutivcomité vun der WADA, der Welt-Anti-Dopping-Agence, erlieft huet.

An och Theme wéi Sport an der Schoul, de Vëlodrom an de Stade de Luxembourg kommen net ze kuerz.

De ganze Podcast Drëtt Hallschent mam Dan Kersch fann dir hei:

