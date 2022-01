Den André Hoffmann ass dës Woch eisen Invité am RTL Podcast "Drëtt Hallschent – De Sporttalk".

Ënnert anerem gouf mam André Hoffmann op déi nächst Méint no vir an awer och op déi lescht Méint zeréckgekuckt. An déi waren alles anescht wéi einfach. Virun allem natierlech wéinst der Corona-Pandemie. Den André Hoffmann huet déi Zäit als ganz schwiereg fonnt. Mat den Olympesche Spiller war de Cosl-President awer relativ zefridden: Déi ganz gutt a flott verlaf sinn. Ech war selwer do. Et war awer net déi selwecht Ambiance. Et war ganz restriktiv, fir op Plazen ze goen. Et ware keng Zuschauer do. Vum reng Sportlechen an Organisatoresche war et schonns een Highlight.

Den absolutten Highlight zu Tokio war natierlech d'Finall vum Charel Grethen iwwer 1500 Meter, huet den André Hoffmann betount. Mir si jo dofir do, fir ze kucken, datt mir den Uschloss un d'Weltspëtzt net verpassen. Wann een da fäerdegbréngt, sech op reng sportlechem Niveau fir esou eng Finall ze qualifizéieren, ass dat eppes, wat opfält. Mir haten een aneren Highlight, op d'mannst an der Live-Iwwerdroung am Triathlon. Do huet eisen Triathlet et laang fäerdegbruecht um Vëlo vir ze fueren a sech mam Lëtzebuerger Fändel ze weisen. Hie ass zwar am Lafen e bëssen agaangen, mä hien hat de Courage dat unzegoen.

D'Selektioun vum Stefan Zachäus hat am Virfeld fir Diskussioune gesuergt. Den André Hoffmann ass awer der Meenung, dat den Triathlet déi Selektioun verdéngt hat: Effektiv war et jo hien, deen déi Punkte gemaach huet, déi d'Plaz justifizéiert huet. D'Diskussioun ass opkomm, well de Bob Haller zum Schluss relativ gutt drop war an de Stefan Zachäus bësse manner. Et war awer keng Decisioun géint de Bob Haller, mä eng fir de Stefan Zachäus.

Am Podcast mam André Hoffmann geet awer och nach rieds iwwer d'Satelitten-Konten, d'Reform vum Congé sportif an d'Relatioun tëscht dem Cosl-President an dem Ex-Sportminister Dan Kersch.

De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.