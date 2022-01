De Lëtzebuerger Cyclist ass dës Woch eisen Invité am RTL Podcast "Drëtt Hallschent – De Sporttalk".

Viru kuerzem huet de Jempy Drucker annoncéiert, datt hie mat senger Karriär ophält. No enger Saison bei der franséischer Ekipp Cofidis ass säi Kontrakt net verlängert ginn. Mat 35 Joer huet de Jempy Drucker also ee Schlussstréch ënnert seng Karriär mussen zéien. Dobäi wier hien nach gären dat eent oder anert Joer weider gefuer. Hie selwer seet awer, datt déi lescht Saison sécherlech alles anescht wéi optimal a gutt vu senger Säit aus war. Am Ufank vun der Saison ass et nach relativ gutt gelaf. Een éischte Knacks krut d'Moral vum Jempy Drucker awer, wou hien net an der Selektioun fir den Tour de France war.

"Virum Tour de France huet de Cédric Vasseur mir Bescheed gesot, datt ech net dobäi wier. Hie sot awer och, dat hien zefridde mat mir ass an hie géif mir eng Offer maachen. Beim zweete Roudag wollt hie mir dat confirméieren, mee mir sinn net un de Cédric Vasseur komm. 3 Wochen duerno si mir dunn un hie komm an dunn huet hie gesot, datt hie seng Offer géif zeréck zéien."

De Jempy Drucker sot, datt et him duerno schwéier gefall ass, fir nach voll motivéiert un den Depart vun de Courssen ze goen. Bis zum Schluss hat hien awer nach d'Hoffnung, dat eng Offer vun enger anerer Ekipp géif kommen. Dat ass awer net geschitt. Hien hat sech gewënscht anescht mat senger Karriär opzehalen, wéi dat eeben elo geschitt ass. Elo mat e bësse Recul behält hien awer virun allem déi positiv Erliefnisser vu senger Karriär an Erënnerung. An do gouf et virun allem een absolutten Highlight.

"D'Victoire an der Vuelta ass schonns een Highlight a menger Karriär. Ech ka mech awer och nach gutt drun erënneren, wou mir mam Greg van Avermaet Paris-Roubaix gewonnen hunn. Dat war och een immens flotte Moment. Och all Victoire hei heem am Skoda Tour de Luxembourg war flott. Et gi méi positiv Momenter wéi negativer.

De Jempy Drucker huet awer och Etappen am Tour de Wallonie an och am Ekippen-Zäitfuere bei Tirreno-Adriatico gewonnen. Donieft war hien och eng Kéier Lëtzebuerger Champion am Contre la Montre.

Drëtt Hallschent Episod 5: Jempy Drucker

