De President vum F91 Diddeleng ass dës Woch eisen Invité am RTL Podcast "Drëtt Hallschent – De Sporttalk".

Ënnert anerem goung et am Podcast mam President vum F91 Diddeleng Gerry Schintgen iwwert d'Reprise vum Championnat. Diddeleng huet no der Defaite géint Nidderkuer e Samschdeg, jo d'Tabellespëtzt, un de Progrès verluer. Dann ass et och ëm den aktuellen Trainer Carlos Fangueiro gaangen, dee sengen Emotiounen un der Säitelinn heiansdo fräie Laf léisst. Et goung awer och ëm déi al Laaschten, déi de Club iwwerholl huet, nodeems de Flavio Becca sech als Mäzen 2020 zeréckgezunn hat. Zum Beispill war do en ze grousse Kader mat Spiller, déi ze déck Kontrakter haten, oder och nach d'Affär vun der Entloossung vum Directeur Technique Général Guy Hellers, an där de Concernéierten elo viru Geriicht a leschter Instanz Recht krut.

Drëtt Hallschent Episod 59 Gerry Schintgen

