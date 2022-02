D'Handballspillerin ass dës Woch eis Invitée am RTL Podcast "Drëtt Hallschent – De Sporttalk".

No aacht Joer an Däitschland ass d'Tina Welter nees zeréck op Lëtzebuerg komm. D'Handballspillerin spillt elo nees bei hirem Käerjenger Schwammveräin. Dës Woch ass Tina Welter d'Invitée am Podcast "Drëtt Hallschent - De Sporttalk", an do huet si ënnert anerem iwwer hir Zukunftspläng geschwat.

Déi Zukunft ass an enger éischter Phase zu Käerjeng. Virun aacht Joer ass d'Tina Welter vun do fort gaangen an huet hire Wee an Däitschland gemaach. Vun der 3. Liga ass et iwwer déi Zweete bis an d'Bundesliga gaangen. Eng exemplaresch Karriär. Zanter dëser Saison spillt d'Nationalspillerin elo nees hei zu Lëtzebuerg beim aktuellen Tabelleleader Käerjeng. Do huet sech an de leschte Jore Villes verännert, esou d'Tina Welter.

"Sinn hunn elo Konzepter, datt si méi an d'Jugend investéieren. Wat ech ganz gutt fannen a wou ech mech och schonns integréiert hunn. Ech sinn Trainerin vun der U17. Ech wëll hëllefen, déi jonk Meedercher op een Niveau ze kréien, datt si bei den Damme kënne spillen. Et ass schonns ee grousse Schratt, datt mat der Jugend geschafft gëtt."

D'Tina Welter huet an Däitschland och schonns den Trainer-B-Schäin gemaach. An noer Zukunft steet den A-Schäin um Programm. Wann d'Handballspillerin dee bis an der Täsch huet, gëtt et ee kloert d'Zil.

"Ech hunn ëmmer gesot, datt wann ech selwer keen Handball méi spillen, datt ech dann een Trainerposte wëll hunn. D'Zil ass, fir herno d'Nationalekipp an e puer Joer ze iwwerhuelen. Dat ass och kee Geheimnis. Et muss een awer ofwaarden. Ech well jo kengem eng Positioun ewechhuelen. Dat ass guer net mäin d'Zil. Ech taaschte mech e bëssen erun a kucken, wat déi nächste Jore bréngen an da gräife mir dat an e puer Joer un."

D'Tina Welter kéint sech awer och virstellen, eng Kéier eng Härenekipp ze trainéieren.

Drëtt Hallschent - De Sporttalk Episod 61 Tina Welter

De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.