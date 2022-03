De Safety-Car-Pilot ass eisen Invité am RTL Podcast "Drëtt Hallschent – De Sporttalk".

Hien huet den Duell ëm d'Weltmeeschterkroun an der Formel 1 d'lescht Saison tëscht dem Max Verstappen an dem Lewis Hamilton hautno matkritt. De Bernd Mayländer ass elo zanter 23 Saisonen de Pilot vum Safety Car an der Kinneksklass vum Automobilsport. E Freideg fänkt déi nei Formel-1-Saison mat den éischte fräien Traininge fir de Grousse Präis vum Bahrain richteg un. Dës Woch ass de 50 Joer ale fréiere Gewënner vun de 24 Stonnen um Nürburgring Invité an eisem Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

Méi dramatesch hätt d'lescht Course vun der souwisou scho komplett verréckter Saison net kënnen op en Enn goen. 5 Ronne viru Schluss huet de Williams-Pilot Nicolas Latifi eng Sortie de Route an déi u sech geduechte Virentscheedung zu Gonschte vum Lewis Hamilton op Mercedes gouf op d'Kopp gedréit an de Safety Car mam Bernd Mayländer huet missen erausfueren.

"Ech hu gesinn, datt de Lewis mat 11 Sekonne vir war a fir mech war och kloer, de Lewis gëtt déi 8. Kéier Weltmeeschter. Wéi ech dunn de Latifi an der Mauer gesinn hunn, wosst ech, datt et e Safety Car géif ginn an datt d'Autoen nees beienee géife kommen. Wéi ech du gesinn hunn, datt de Max nei Pneuen hätt an de Lewis nach déi al, wosst ech, datt de Max géif Weltmeeschter ginn."

Déi éischt Tester mat den neien Autoe goufen et am Februar zu Barcelona. D'lescht Woch gouf elo am Bahrain de leschte Schlëff geholl. Fir de Bernd Mayländer, deen elo schonn a seng 23. Saison als Safety-Car-Pilot geet, ginn et éischt Hiweiser, wien eng richteg gutt Monoplace entwéckelt a gebaut huet.

"Ech hunn elo nach d'Zäite vum 3. Dag viru mer leien. Wann ech e Ranking géif maachen, si Ferrari, McLaren a Red Bull vir, dann de Mercedes, deen huet mer um drëtten Dag net méi esou gefall. Da kënnt Aston Martin. Et ass och interessant ze gesinn, wéi no alles beienee geréckelt ass."

De Bernd Mayländer fënnt et nëmme richteg, datt de Grousse Präis vu Russland aus dem Kalenner geholl gouf. An sengen Ae wär Malaysia eng Alternativ. De fréieren DTM-Pilot bedauert awer, datt de Michael Masi als Renndirekter ersat gouf, ëmmerhi schafft den Australier awer nach ëmmer bei der internationaler Automobilsportfederatioun.

De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.