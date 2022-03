Dës Woch ass den Heinz Thews den Invité am RTL-Podcast "Drëtt Hallschent - De Sporttalk".

Nach bis den 1. Abrëll ass hien Directeur technique beim COSL. Duerno geet hien an d'Pensioun. Am Podcast huet hien ënnert anerem erzielt, wéi hie seng éischt Funktioun hei zu Lëtzebuerg krut.

22 Joer laang war den Heinz Thews Directeur technique vum Lëtzebuerger Olympesche Comité. Dat war awer net seng éischte Funktioun hei zu Lëtzebuerg. Do virdru war hien Dëschtennis-Nationaltrainer. D'Verhandlunge fir dee Poste si ganz pragmatesch verlaf.

"Ech krut een Telefon vum Romain Sahr, deen déi Zäit awer nach net Generalsekretär vun der FLTT war. Mir hunn eis 2 an eng hallef Stonn ganz gutt ënnerhalen. Duerno hu mir nach eng Kéier telefonéiert an ech hunn dunn ee Kontrakt iwwer zwee Joer ënnerschriwwen."

Den Heinz Thews war bei net manner wéi 6 Olympesche Summer- an zweemol bei de Wanterspiller mat dobäi. Am Podcast erzielt hien déi eng oder aner Anekdot, wat alles bei esou Olympesche Spiller lass war. Wéi zum Beispill bei deenen zu Athen 2004. Déi hätten op een Hoer fir d'Lëtzebuerger Delegatioun schonns kéinten eriwwer sinn, ier se esou richteg ugefaangen hunn.

"Mir sinn 10 Deeg virdrun ugereest, d'Delegatioun zwee Deeg virun den Athleten. Mir haten alles virbereet, haten alles bestallt vun Equipement a fir de Büro. Wou mir ukomm sinn, hu mir awer festgestallt, datt näischt do war. Mir hunn alles gesicht, awer net fonnt. Mir hunn du festgestallt, datt eist Material bei enger anerer Delegatioun verschwonne war. Déi hunn dat fir sech an Usproch geholl. Do hu léif an och haart Wieder näischt méi bruecht. Eng Kläpperei konnte mir awer och net ufänken, well d'Jonge ware vill méi staark wéi mir."

En Donneschdeg ass dem Heinz Thews säi leschte Schaffdag beim COSL. Seng Successioun als Directeur technique iwwerhëlt de Raymond Conzemius.

