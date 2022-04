Dës Woch ass de Georges Engel den Invité am RTL-Podcast "Drëtt Hallschent - De Sporttalk".

Haut sinn et genee 110 Deeg, datt de Georges Engel Sportminister ass. D'Schounfrist vun deenen 100 éischten Deeg ass also ofgelaf. Dës Woch ass de Sportminister Invité an eisem Podcast "Drëtt Hallschent de Sporttalk", an do ass et ënnert anerem och ëm d'Kritik vum Lëtzebuerger Comité Olympique an enger Rei Federatiounen, an Direktioun vum Sportministère gaangen, datt d'Zesummenaarbecht an de leschten 2-3 Joer net méi esou war, wéi ee sech dat an der Lëtzebuerger Sportswelt virstellt.

De Georges Engel hat elo déi lescht 110 Deeg Zäit fir sech och dovun e Bild ze maachen. Virun engem Mount huet de President vum Lëtzebuerger Comité Olympique André Hoffmann, déi Kritik um Kongress och kloer formuléiert.

Georges Engel: Ech hunn et ëmmer gesot, den Dan Kersch huet säi Stil, de Georges Engel huet säi Stil. Ech wëll net soen, datt deen ee besser ass wéi deen aneren, mä et huet een eben eng aner Aart a Weis, fir verschidde Saachen unzegoen. Ech hu mam COSL iwwert déi dote Sujete geschwat an ech wäert och kucken, datt mer dat verbessert kréien. Wann déi Kritik do komm ass, dann hat déi jo och hir Berechtegung an ech probéieren déi Ängschten an och déi Diskussiounen déi do waren iwwert deen dote Sujet, aus dem Wee ze schafen.

En Dossier, deen dem Georges Engel um Häerz läit ass dee vum ziville Statut fir Elittesportler:

Georges Engel: Do sinn ech am gaangen drun ze schaffen, ech hoffen, datt ech dat nach virun der grousser Vakanz deposéiert kréien. Et gëtt eng Karriär bei der Arméi, an déi nämmlecht Karriär soll et ginn an enger ziviller Karriär beim Staat.

D'Sportswelt hei am Land ass zum ganz groussen Deel ofhängeg vun der finanzieller Ënnerstëtzung vum Staat. Am Staatsbudget ass de Volet vum Sport awer vun 0,4 op 0,33 Prozent erofgaangen. De Sport mécht awer op där anerer Säit 2,5 Prozent vum PIB aus. D'Fuerderung no méi finanzielle Mëttel fir de Sport gëllt fir eng ganz Rei Beräicher.

Georges Engel: Ech si frou, datt Dir mer sot, datt ech méi Suen an de Sport misst investéieren, dat ass ganz richteg. Ech kann deem u sech och nëmmen zoustëmmen. Ech huelen dat heite gäre mat als Opfuederung, als Support, fir da bei der Finanzministesch déi Suen ze kréien, déi ech brauch.

De Sportminister Georges Engel ass sech bewosst, datt een, wat de Manktem u Benevollen ugeet, net wäert dolaanscht kommen, eng Kéier Professioneller mussen ze engagéieren, fir verschidden Tâchen ze iwwerhuelen.

Drëtt Hallschent Episod 68: Georges Engel





De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.