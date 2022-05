Dës Woch ass den Ed Buchette den Invité am RTL-Podcast "Drëtt Hallschent - De Sporttalk".

Zanter bal 40 Joer ass den Ed Buchette an der Vëlosfederatioun aktiv. Déi leschte Woch ass hie fir 4 weider Joren als Generalsekretär confirméiert ginn. Am Podcast hu mir mat him ënnert anerem driwwer geschwat, wéi de Cyclissem sech an de leschte Joerzéngte verännert

Drëtt Hallschent Episod 69: Ed Buchette





