Am Podcast "Drëtt Hallschent - De Sporttalk" ass dës Woch d'Amy Thompson Invitée vum Jeff Kettenmeyer.

D'Lëtzebuerger Futtball Nationalspillerin huet ënnert anerem iwwert déi lescht opreegend Wochen, mat hiren decisive Goler géint Lettland an Nordmazedonien geschwat.

Donieft goung et awer och ëm de Stellewäert vum Dammefuttball a wéi een d'Meedercher an der Jugend richteg encadréiert.

D'Amy Thompson huet och iwwert hir Zäit an Däitschland an an den USA geschwat. Hiren Dram ass et, am September géint England um Terrain ze stoen.

De komplette Podcast mam Amy Thompson fannt dir wéi gewinnt op RTL Play.

Podcast Drëtt Hallschent Episod 70: Amy Thompson





De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.