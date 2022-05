Am Podcast "Drëtt Hallschent - De Sporttalk" ass dës Woch den Alwin de Prins Invité vum Rich Simon.

De Rich Simon huet mam Direkter vum Luxembourg Institut for High Performance in Sports "LIHPS" iwwer déi éischt Jore vum LIHPS geschwat, wat fir eng Servicer dëst Institut ubitt, wien alles op de LIHPS kann zeréckgräifen a wat een an Zukunft nach ka verbesseren.





De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.