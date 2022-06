Am Podcast "Drëtt Hallschent - De Sporttalk" ass dës Woch den Direkter vum Sportlycée eisen Invité.

En ass jonk a sportlech, de Sportlycée. De Lycée um Fetschenhaff, an deem déi bescht Lëtzebuerger Sportler d'Schoul an hire Sport optimal mateneen kënnen verbannen, feiert dëst Joer säin 10. Gebuertsdag. Fir datt déi Offer an Zukunft nach besser kann funktionéieren, ass jo e neit Gebai zu Mamer geplangt. Dës Woch ass de Pascal Schaul, Direkter vum Sportlycée, Invité an eisem Podcast "Drëtt Hallschent de Sporttalk".

Drëtt Hallschent Episod 76 (Pascal Schaul)

