Dës Woch ass d‘Mandy Minella Invitée am Podcast Drëtt Hallschent.

D‘Lëtzebuergerin huet viru Kuerzem ee Stréch ënnert hir Profi-Karriär gezunn. Mam Tennis soll et awer nach net ganz eriwwer sinn, an Zukunft spillt si ënnert anerem am Interclubs.

Donieft ass d'Mandy Minella awer och am Oktober beim Damme Masters-Tournoi an der Coque dobäi.

Am Podcast huet si op hir sportlech Karriär zeréckgekuckt an och erzielt, wéi si mat 15 Joer eleng op Paräis gaangen ass, fir do am Tennis deen nächste Schratt ze maachen.

Privat stinn an Zukunft ënnert anerem hir 2 Meedercher, déi si zesumme mat hirem Mann Tim Sommer huet, am Virdergrond.



De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.