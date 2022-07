Am Podcast "Drëtt Hallschent - De Sporttalk" ass dës Woch den Ultracyclist Ralph Diseviscourt eisen Invité.

Normal Vëlosfuerer brauchen dacks 1 Joer, fir op déi Kilometer ze kommen, déi de Ralph Disevsicourt bannent enger Course fiert. Den Ultracyclist sicht sech déi extreemste Courssen eraus. Bannent engem Mount ass hie viru kuerzem déi ronn 1.000 Kilometer laang "Race Across Belgium" an déi iwwer 2.600 Kilometer laang "Race Acroos France" gefuer. Iwwer deen Challenge, seng Motivatioun, mä awer och doriwwer, wat an Zukunft fir hien um Programm steet, schwätzt hien dës Woch an eisem Podcast.

De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.