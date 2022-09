An der éischter Episod no der Summerpaus ass dës Woch d‘Patrizia van der Weken Invitée am Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

D‘Lëtzebuerger Liichtathletin huet mam Jeff Kettenmeyer ënnert anerem iwwert hir bis elo beschte Saison geschwat. Den Ofschloss gouf et virun e puer Wochen op der EM zu München, op där d‘Sprinterin iwwer 100 Meter bis an d‘Halleffinalle koum. Donieft geet et och ëm déi jorelaang Dominanz vun Jamaika am Sprint an och hir Partnerschaft mat der grousser Sportmark "Nike". D‘Patrizia van der Weken hofft, 2024 op den Olympesche Spiller zu Paräis dobäi ze sinn. De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.