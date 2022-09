Dës Woch schwätze mer am Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk", mam 21 Joer jonke Sportsstudent a Futtball-Golkipp vun Diddeleng.

Dës Woch ass de Lucas Fox eisen Invité am Podcast „Drëtt Hallschent de Sporttalk“. De Golkipp vum F91 Diddeleng huet eis iwwert seng Enttäuschung erzielt, dëst Kéier net bei der Lëtzebuerger Futtballnationalekippe dobäi gewiescht ze sinn.

Da waren et awer och schéin an manner schéin Momenter an der ganzer Campagne vun der Coupe d‘Europe vum Lëtzebuerger Champion an der Champions League, der Europa League an der Conference League Qualifikatioun.

No der Lektür vum Oliver Kahn sengem Buch huet den 21 Joer jonke Lëtzebuerger Golkipp sech eng Scheif vun der Golkipp-Legend, wat Astellung a Wëllen uginn, ofgeschnidden. De Lucas Fox studéiert Sport hei zu Lëtzebuerg, an hie ka sech no senger Karriär virstellen, als Trainer am Golkippsberäich ze schaffen. Virdru soll awer och nach de Sprong an d‘Ausland als Profi geléngen.

Podcast Drëtt Hallschent Episod 82: Lucas Fox

De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.