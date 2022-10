Dës Woch schwätze mer am Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk", mam Automobilsportler iwwer Problemer beim Budget an d'Importenz vun der Famill.

Am Podcast „Drëtt Hallschent – De Sporttalk“, ass dës Woch de Kevin Peters den Invité. Viru kuerzem gouf hien eng éischte Kéier Europameeschter am Autocross. Beim Rich Simon gouf natierlech iwwer déi leschte Saison geschwat an ënnert anerem awer och iwwer d'Problemer, fir de Budget fir eng komplett Saison zesummen ze kréien a wéi wichteg et ass, datt d'Famill komplett hannert senger Sportaart steet.

Podcast Drëtt Hallschent Episod 83: Kevin Peters

De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.