Am Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk", mam Marc Theisen, schwätze mer iwwer seng Motivatioun, fir de Presidenteposte bei der Jeunesse z'iwwerhuelen.

De fréiere COSL-President erzielt eis, wéi hien de Rekordchampion an den nächste Jore wëll féieren a wéi schwéier et ass, de Club vun der Escher Grenz an eng finanziell sécher Positioun ze kréien. Eng méiglech Fusioun ass awer och een Thema.

Drëtt Hallschent: Episod 84 mam Marc Theisen

De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.