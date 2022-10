Am Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk" war dës Woch de Justin Gloden eisen Invité.

De fréiere Mëttel- a Laangstreckeleefer hält ënnert anerem nach ëmmer den nationale Rekord am Marathon. 1985 ass hien de Frankfurt-Marathon an 2 Stonnen, 14 Minutten an 3 Sekonne gelaf. E Sonndeg hat de Yonas Kindé probéiert, de Rekord ze briechen, mä ass allerdéngs an der zweeter Hallschent vun der Streck agebrach.

De Justin Gloden huet mam Jeff Kettenmeyer och iwwert seng Léift zum Futtball geschwat a léisst seng grouss Karriär mat villen Héichpunkte Revue passéieren.

Podcast Drëtt Hallschent Episod 87: Justin Gloden

De komplette Podcast fannt Dir op RTL Play, Spotify an Itunes.