An der Drëtter Hallschent ass de Fechter Flavio Giannotte op Besuch am Studio.

De Fechter huet dem Rich Simon ënnert anerem erzielt, wéi hie bei de Fechtsport komm ass a wéi realistesch eng Olympia-Qualifikatioun ass. Do dernieft ass hien awer och an d'Geschicht vum Fechtsport agaangen an hien huet och erkläert, datt dat Mental a sengem Sport, eng ganz wichteg Roll spillt.