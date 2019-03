Le Havre recevait le leader du championnat de Ligue 2 lundi soir et a failli créer l'exploit.

Timide au début de la rencontre, Le Havre a fini par se décomplexer après une vingtaine de minutes. Jusque là, c’était le FC Metz qui dominait mais, comme souvent dans le football, une action a tout changé.

Et c’est sur coup-franc que la situation s’est débloquée au stade Océane lundi soir : la frappe contrée de Fontaine a fini dans les pieds de Ferhat qui a mis le ballon au fond des filets du plat du pied (1-0, 22e).

Ce but a eu le mérite de donner du rythme à la rencontre. Surpris mais déterminés, les Messins sont allés tester le gardien adverse à la 30e minute sur coup-franc. Loin d’être intimidé, Yohann Thuram a sorti une superbe double parade avant d’être sollicité une nouvelle fois à la 34e sur une frappe lointaine de Maïga.

Au retour des vestiaires, ce sont les Havrais qui se sont montrés à leur avantage en mettant la pression sur le leader du championnat. Une pression qui s’est soldée par une faute dans la surface à l’heure de jeu.

Kadewere, très en vue lundi soir, ne s’est pas fait prier et a envoyé une frappe sèche au ras du poteau qu’Oukidja n’a pas su repousser (2-0, 61e). Et alors que tout espoir semblait être perdu pour le FC Metz, Boulaya est apparu sur le flanc droit et est allé lober Thuram, intraitable jusque là (2-1, 63e).

LE TOUT POUR LE TOUT

Les deux équipes ont ensuite donné le tout pour le tout. Les Grenats se sont projetés vers l’avant, s’exposant aux contres des locaux qui auraient pu tuer le match à deux reprises (74e, 76e) mais qui ne l’ont pas fait.

Deux minutes plus tard, les attaquants messins ont profité d’une erreur de Coulibaly pour décaler Nguette qui a envoyé une superbe frappe enroulée dans la lucarne de Thuram (2-2, 78e).

Après ce but, les occasions ont continué de pleuvoir des deux côtés forçant le gardien havrais à effectuer deux nouvelles parades décisives (88e et 89e). Les Messins ont continué à mettre la pression sur leur adversaire mais ne sont pas parvenus à les faire flancher.

Ce résultat vient confirmer la théorie, devenue populaire, que le FC Metz est "une équipe de deuxième mi-temps".

Malgré cette belle réaction, ce résultat signifie tout de même que les Grenats n’auront pas profité des faux pas du Stade Brestois et de Lorient. Ils restent cependant en tête du classement de la Ligue 2 (57 points).