Tenu en échec par Sochaux (1-1), Metz, pourtant dominateur, a manqué de creuser l'écart en tête de la Ligue 2, ce lundi soir, lors de la 28e journée.

L'occasion était belle de prendre encore plus ses aises en tête de la Ligue 2 et franchement, le FC Metz l'aurait mérité ce lundi soir, face à Sochaux. Mais il a suffi d'une (rare) erreur et d'un penalty pour freiner son élan.

A désormais 10 matches de la fin de la saison, la situation reste bien sûr plus que favorable pour les Grenats, à qui la Ligue 1 tend toujours les bras malgré ce nul dans ce frisquet derby de l'est.

Les Messins ont beaucoup attaqué, à l'image de cette occasion de Niane qui aurait pu ouvrir le score dès la première minute de jeu.

La première grosse alerte est néanmoins venue de Daham, qui frappait l'équerre du but d'Oukidja avant que Cohade, parti en contre dans la même minute, ne tente un lob de 30 mètres que tout Saint-Symphorien voyait dedans. Celui-ci s'est finalement échoué sur le cadre sochalien. Dans la foulée de cette action brûlante, Nguette tentait une bicyclette, bien repoussée par le portier doubiste (16e).

Un geste technique qui en appelait un autre une vingtaine de minutes plus tard puisque l'attaquant se fendait d'un magnifique retourné... qui finissait cette fois sur la barre (35e). Cela faisait beaucoup pour des Messins dominateurs, dirigés par un très bon Cohade dans son rôle de distributeurs de ballons, mais encore stériles face à des Sochaliens étouffés.

DEUX MAINS, DEUX PENALTYS

Une frappe à ras-de-terre de Delaine dans la surface (56e), une reprise de volée de Balliu (57e), une frappe au-dessus de Boulaya (64e): les occasions étaient toujours à mettre au crédit des hommes de Vincent Hognon en deuxième période. Mais le ballon ne voulait pas (encore) rentrer.

Réduit à dix après l'expulsion de Daham pour une faute sur Gapka (68e), Sochaux devait s'attendre à souffrir encore plus lors des 20 dernières minutes. On a cru le sort des Lionceaux scellé lorsqu'une main dans la surface offrait un penalty aux Messins que Diallo ne se privait pas de convertir, signant au passage son 18e but de la saison (1-0, 75e). Mais six minutes plus tard, c'est Boye qui se rendait coupable d'une main dans sa surface, faute qui permettait à Navarro d'égaliser sur penalty (1-1, 82e).

Dommage: Metz aurait pu profiter du retentissant faux-pas de Brest, vendredi dernier face à Valenciennes (2-5), pour creuser l'écart. Mais ce n'est pas cette contrariété qui va empêcher les Grenats de dormir, eux qui dominent la Ligue 2 depuis plusieurs semaines maintenant.

Vincent Hognon (entraîneur-adjoint du FC Metz): "On est très déçu du résultat. On a manqué d'efficacité, c'est ce qui nous pénalise. On aurait dû marquer plus tôt. Mais notre prestation aurait dû être suffisante pour l'emporter. Les situations étaient là... C'est frustrant mais il faut persévérer. On reste sur une bonne série, même si on voulait prendre trois points de plus. La main de Boye? Cela fait parti des aléas d'un match, on ne peut pas lui reprocher grand chose, ça devient difficile pour les défenseurs..."