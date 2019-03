Le FC Metz a fait un très grand pas vers la Ligue 1 ce dimanche en s'imposant deux buts à un contre Lorient, un autre prétendant à la montée.

La trêve internationale passée, Metz a pu reprendre sa marche en avant vers la Ligue 1 ce dimanche en début d'après-midi. Opposés à Lorient, actuel 4e de Ligue 2, les joueurs de Vincent Hognon ont démarré la rencontre en douceur. Visiblement peu en rythme et gênés par la chaleur, ils ont mis le pied sur le ballon mais ont gaspillé un coup-franc bien placé et deux corners obtenus coup sur coup.

Il a fallu attendre la 20e minute de jeu pour que Gakpa ne se mette en avant sur une reprise expédiée directement dans les tribunes.

De son côté, Lorient est parvenu à plusieurs reprises à créer quelques débordements sur son aile droite, sans jamais parvenir à inquiéter Oukidja.

© France Knaff

LE PENALTY PUIS LE ROUGE POUR METZ

En défense, le messin Fofana a eu la bonne idée d'intercepter un bon ballon lorientais qui aurait pu créer une grosse occasion. Dans la foulée, le capitaine Renaud Cohade adressait une passe en profondeur parfaite pour Habib Diallo, littéralement fauché dans la surface par le gardien breton. L'arbitre n'a pas hésité et a accordé un penalty aux Messins. Diallo s'est fait justice lui-même en prenant le gardien à contre-pied, son 20e but de la saison en championnat.

À la 34e minute, Metz se faisait injustement punir d'un carton rouge pour une semelle d'Opa Nguette sur Vincent Le Goff. Une décision sévère qui a soulevé des vagues de protestation dans le stade. Réduits à dix, les Messins ont gardé le contrôle du ballon jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, ils ont progressivement laissé le ballon à Lorient, misant davantage sur des contres, souvent conduits par l'indispensable Cohade.

À la 50e minute, Gakpa a offert aux spectateurs un petit festival en slalomant entre trois joueurs avant de décaler Diallo, qui enroulait trop son ballon depuis le coin gauche de la surface.

METZ S'EST FAIT PEUR EN FIN DE MATCH

Maîtres du jeu, les hommes de Mickaël Landreau ont manqué de précision dans la dernière passe, distribuant plusieurs mauvais centres malgré leur avantage numérique. Les quelques trous d'air de la défense grenat ont été compensés par Oukidja, auteur d'un bel arrêt sur une frappe tendue des 25 m de Sarr.

À la 77e minute, Marvin Gakpa, décidément très en jambes, a temporairement mis Metz à l'abri en perçant le côté gauche de la défense avant de placer une frappe sous le gardien lorientais. Vincent Hognon a profitait pour renforcer son milieu en remplaçant Diallo par Niane.

Toujours dominateurs, les Lorientais y ont cru jusqu'au bout, surtout après le but de Claude-Maurice, marqué dans un trou de souris entre le poteau droit et les gants d'Oukidja. "On aurait pu repartir avec quelque chose mais Metz a été plus réaliste" expliquera plus tard Mickaël Landreau.

Metz s'en est finalement sorti en restant solide jusqu'au bout et malgré plusieurs décisions contestables de l'arbitre, qui aurait pu distribuer un ou deux cartons jaunes supplémentaires à des Lorientais qui ont parfois joué "borderline".

Les Lorrains filent en tête du classement et prennent une belle option sur la montée en Ligue 1. À huit matches de la fin de la saison, ils comptent huit points d'avance sur leur dauphin, Brest, onze points d'avance sur le Paris FC et sa place de barragiste, et quatorze points sur leur adversaire du jour. "On est tout proches, il faut finir le travail" a voulu tempérer Vincent Hognon, bien conscient que la fin de saison prend une belle tournure.

Prochain match samedi 6 avril sur la pelouse de L'AJ Auxerre !