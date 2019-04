Comme pour les entraîneurs, c'est France Football qui publie le top 5 des joueurs les mieux payés au monde, en se basant sur l'année 2018.

1. LIONEL MESSI (130M€)

Sans grande surprise, le joueur argentin domine ce classement. Il touche 92M€ par an au FC Barcelone (salaire et bonus), club qu'il a rejoint en 2000 lorsqu'il était encore junior. Ajoutés à cela, 38 M€ de contrats publicitaires et d'opérations diverses. Au total, il compte 12 partenariats.

© AFP

2. CRISTIANO RONALDO (113M€)

Cristiano Ronaldo, deuxième dans ce classement, est payé 113M€ par an, soit 10 de plus qu'à son époque madrilène. L'attaquant portugais de la Juventus Turin est un véritable monstre publicitaire, puisqu'il perçoit 54M€ de ses contrats avec 16 marques en plus de la sienne, baptisée "CR7". Il vient même d'ouvrir un centre d'implants capillaires à Madrid!

© AFP

3. NEYMAR (91,5M€)

Neymar monte sur la dernière marche du podium. Le joueur du PSG a touché 91,5M€ en 2018 et est encore bien loin des émoluments des deux titans du football mondial. Mais le Brésilien est plus précoce que Messi, qui, lui, n'a dépassé la barre des 90M€ par an "qu'à" 30 ans. Or, Neymar a 27 ans...

© AFP

4. ANTOINE GRIEZMANN (44M€)

Largement distancé par les trois joueurs de ce podium, le Français de l'Atlético Madrid a reçu 44M€ pour l'année écoulée, dont 38 de salaire. Pour l'instant, ses contrats publicitaires lui rapportent beaucoup moins d'argent qu'à Messi, Ronaldo et Neymar... mais cela pourrait changer dans les années à venir, lorsqu'il rejoindra l'un des gros clubs qui le convoitent.

© AFP

5. GARETH BALE (40,5M€)

Le joueur du Real Madrid, cité partant depuis le retour de Zinédine Zidane, a touché 40,2 millions d'euros en 2018. Son salaire est moins important que celui de Griezmann (32M€ + 0,7M€ de primes) mais ses contrats publicitaires sont un peu plus "juteux": 7,5M€.

© AFP

Suivent: 6. Andrés Iniesta (33M€, Vissel Kobe), 7. Alexis Sanchez (30,7M€, Manchester United), 8. Philippe Coutinho (30M€, FC Barcelone), 9. Ezequiel Lavezzi (28,3M€, Hebei Fortune), 10. Luis Suarez (28M€, FC Barcelone)...