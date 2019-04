Dimanche soir, l'attaquant parisien Choupo-Moting a réalisé une bourde incroyable en enlevant un but presque validé à son coéquipier.

C'est l'action défensive de la soirée et elle a été réalisée par un attaquant contre sa propre équipe. Alors que le score était de 1-1 entre le PSG et Strasbourg, le défenseur du PSG Christopher Nkunku, bien lancé dans la surface, réalisait un joli piqué pour tromper le gardien strasbourgeois et envoyer le ballon en direction de la cage vide. Le but lui tendait les bras.

C'était sans compter sur l'intervention quasi-divine de son coéquipier Eric Choupo-Moting, qui a tout simplement sorti (involontairement) la balle sur la ligne de but, empêchant le PSG de prendre les devants. Un raté absolument surréaliste qui a laissé Mbappé sans voix.

Mbappe's reaction to that Choupo-Moting.... clearance (?) is perfection pic.twitter.com/QTvp7jqfQP — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 7 avril 2019

Quelques minutes plus tard, Strasbourg doublait la mise, avant que le PSG ne se rattrape en fin de match et n'égalise dans le dernier quart d'heure. Le PSG a perdu l'occasion d'être sacré champion de France devant son public.